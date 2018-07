Anzeige

Viernheim.Das gab es bei den Basketballern der BG Viernheim-Weinheim noch nie: Fünf Spieler eines Jahrgangs nehmen am Sichtungsturnier des baden-württembergischen Basketballverbands (BBW) teil. Julius Hoffmann, Malte Rauschenbusch, Finn Rothmann, Julian Rothmann und Jannik Schwarz sind an diesem Wochenende in Böblingen gefordert.

Dort werden die besten Nachwuchsbasketballer des Jahrgangs 2005 gesichtet. Insgesamt treten 48 Jungen und 48 Mädchen an, jeder der vier BBW-Bezirke entsendet jeweils zwölf Spielerinnen und Spieler. In den vergangenen Jahren waren immer wieder einzelne BG-Talente zu den diversen Sichtungsmaßnahmen eingeladen, in diesem Jahr haben die Bezirkstrainer des Bezirks 1 (Region Rhein-Neckar) gleich fünf Sharks ausgewählt.

Die Auswahlspieler treten an diesem Wochenende in den Turnierspielen für Bezirk 1 an und versuchen, sich unter den Augen des Landestrainers und der Verbandstrainer möglichst gut zu präsentieren und sich eine Nominierung für den BBW-Landeskader zu ergattern. Im Erfolgsfall stehen für die Nachwuchstalente weitere Lehrgänge und die Sichtung zur SG Südwest (BBW zusammen mit den Landesverbänden Rheinland-Pfalz und Saarland) an. Anschließend winkt die Teilnahme an der bundesweiten Sichtungsmaßnahme des Deutschen Basketballbunds (DBB).