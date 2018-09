Nachwuchs zeigt Talent

Viernheim.Am heutigen Donnerstag, 27. September, 20.30 Uhr, können die Fans die neueste Musikshow mit Megan Hill und Katrin Kistenmacher auf der Bühne im Pigeon, Am Lampertheimer Weg 9, erleben. Eingeladen haben sie sich Topsängerin Maram El Dsoki. Sie studiert an der Popakademie in Mannheim und macht seit Kindertagen Musik. Zur Zeit ist die junge Sängerin mit der Schweizer Rockband Gotthardt auf Tour und war als Backroundsängerin für die legendären Rolling Stones tätig. Die Band ist mit Emanuel Klapp am Keyboard sowie dem Gitarristen und Sänger Toby Philip Hill am Start, Fabian Müller spielt die Gitarre, Timo Zell den Bass, und Andreas Polke bedient das Schlagzeug.

Dazu werden die drei Sängerinnen eine musikalische Herbstreise durch alle Gattungen von Rock, Pop und Musical präsentieren. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.09.2018