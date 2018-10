Nachwuchskicker messen sich

Viernheim.Mit drei Heimspielen und drei Auswärtsaufgaben haben die Fußballjunioren des TSV Amicitia ein überschaubares Programm an diesem Wochenende.

Im Waldstadion kämpfen heute die beiden ältesten Jugendteams um Punkte in der Verbandsliga. Die B1-Junioren hoffen, dass um 15 Uhr der Knoten gegen den FC Nöttingen platzt. Um 17 Uhr folgt die Partie der A-Junioren gegen den VfB Eppingen. Zweimal sind blau-grüne Mannschaften heute am Alsenweg am Ball. Die E1-Junioren treffen um 10 Uhr auf den SV Waldhof Mannheim 2. Anschließend um 11 Uhr gehen die D2-Junioren gegen den SV Waldhof 2 auf den Platz. Ein Auswärtsspiel mit kurzer Anfahrt haben die E4-Junioren, die um 11 Uhr das Lokalderby bei der SG Viernheim spielen. Morgen schließen die D1-Junioren den Spieltag ab. Um 10.30 Uhr geht es im Waldstadion gegen DJK Feudenheim. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.10.2018