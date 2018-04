Nachwuchsspieler gehen auf Punktejagd

Anzeige

Viernheim.Ab 10 Uhr ist der TSV Amicitia Gastgeber für einen F-Junioren-Spieltag. Im Waldstadion ist Viernheim mit zwei Mannschaften dabei. Um 14.15 Uhr erwarten die C3-Junioren die DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen. Um 17.30 Uhr treffen die A-Junioren in der Verbandsliga auf den VfB Eppingen. Am Sonntag steht ein weiteres Jugendspiel an, um 12.30 Uhr spielen die D1-Junioren gegen die TSG Seckenheim. Weitere Begegnungen stehen heute auswärts an. Um 10 Uhr sind die E4-Junioren zu Gast beim FV Fortuna Heddesheim. Die E3-Junioren müssen um 11 Uhr beim SC 1910 Käfertal 2 ran. Die D2-Junioren sind um 13 Uhr bei der JSG Hemsbach/Sulzbach 2 gefordert. Die Verbandsligamannschaft der B1-Junioren fährt zum SV Sandhausen 2 (13.30 Uhr). Die C1-Junioren sind um 14.15 Uhr beim FC Astoria Walldorf 2 am Ball. Die B2-Junioren laufen um 15.30 Uhr beim TSV Neckarau auf. Zur ungewohnten Zeit am Sonntag um 13 Uhr sind die E2-Junioren im Einsatz, gespielt wird beim FV 03 Ladenburg. su