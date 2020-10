Nachwuchsteams im Einsatz

Viernheim.. Trotz der hessischen Herbstferien sind viele Nachwuchsfußballteams des TSV Amicitia an diesem Wochenende am Ball. Im Waldstadion geht es am Samstag, 10. Oktober, um 11.30 Uhr mit zwei E-Junioren-Begegnungen los. Die E4 erwartet den VfL Hockenheim, die E2 spielt gegen Phönix Mannheim. Um 13.30 Uhr gehen die B-Junioren gegen die SpVgg Durlach-Aue auf Torejagd. An der Lorscher Straße sind um 13.45 Uhr die D2-Junioren im Einsatz, Gegner ist TSG 1862/09 Weinheim 2. Am Sonntag, 11. Oktober, 14 Uhr, empfangen die A-Junioren den 1. CfR Pforzheim im Waldstadion. Auswärts sind am Samstag die E1-Junioren gefordert, die um 9.30 Uhr beim SV 98 Schwetzingen auflaufen. Die C-Junioren spielen um 12 Uhr beim VfB Gartenstadt. Die D1-Junioren wollen um 12.30 Uhr beim SC 1910 Käfertal die Punkte mitnehmen. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 10.10.2020