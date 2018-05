Anzeige

Viernheim.„Papa spielt mit“ geht in eine nächste Runde. Väter und ihre Kinder, zwischen April und Juli 2017 geboren, können sich erneut zum Spielen und Austausch treffen. „Papa spielt mit“ ist ein Angebot des Familienbildungwerks und bietet Männern die Gelegenheit, sich im Umgang mit dem Baby auszuprobieren, dabei Zeit mit dem Kind zu verbringen und sich mit anderen Vätern austauschen. Das nächste Treffen für Väter oder auch Opas mit Babys, die im April, Mai, Juni oder Juli 2017 geboren sind, findet am 26. Mai statt. In der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr wird mit den Babys im Familienbildungswerk gespielt. Elisabeth Haas begleitet als Referentin das Treffen und gibt altersentsprechende Anregungen. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk telefonisch unter 06204 / 92 96 20 oder per E-Mail (fbw.viernheim@bistum-mainz.de) entgegen. Die Gebühr beträgt sechs Euro pro Treffen. Mitzubringen sind eine Unterlage, eine frische Windel, etwas zu trinken fürs Kind und leichte Kleidung. su