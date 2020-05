Nähen fördert das Miteinander

Viernheim.Der Rotary-Club und das Lernmobil arbeiten zusammen, um pädagogische Einrichtungen in der Stadt mit Mund-Nasen-Schutz zu unterstützen. Nun wurden im Haus am Schlangenpfad gut 500 Masken an Grundschulen, Kindertagesstätten und die Lehrer der Sprachkurse des Lernmobils übergeben.

Die Rotarier stellten das benötigte Material zur Verfügung. Das Lernmobil übernahm zusammen mit den

...