Närrische Nacht der Oscars

Das Spektakel findet am kommenden Samstag, 19. Januar, in der Halle der Sänger-Einheit (Am Lampertheimer Weg 13) statt.

Einlass zur Oscar-Nacht ist um 19.33 Uhr, das offizielle Programm beginnt um 21.11 Uhr.

Karten gibt es im Teeladen ARTee (Rathausstraße 23) für vier Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse werden fünf Euro fällig. su