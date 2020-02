Närrischer Familientreff

Viernheim.„Ergreift das Glück, ich hoffe ihr tut es“, lautete der Appell von Landrat Christian Engelhardt an die Narren des Kreises Bergstraße. Mit einem „Ahoi“ und dem entsprechenden „Helau“ gab er beim vierten Kreis-Narren-Empfang im Viernheimer Skistadl die Bühne frei – „für das, was Fastnacht ausmacht und für strahlende Kinderaugen sorgt“. Die Indianer der „Mini Maries“ der Großen Drei zeigten zum Auftakt ihr Können.

Jedoch sei der Kreis-Narren-Empfang auch ein Netzwerk zum Austausch und zum Kennenlernen, wie der Landrat in seiner Rede betonte. „Fastnacht ist Ehrenamt und kostet Kraft in der Durchführung.“ Den Empfang bezeichnete er liebevoll als „Familientreff“, und dieser sei ein Dank an all die Ehrenamtlichen, die die Fastnacht zum Leben erwecken.

Auch Bürgermeister Matthias Baaß unterstrich die Bedeutung des Ehrenamtes. Nach einem Probetraining beim Männerballett des Clubs der Gemütlichen (CdG) wisse er, wie viel Kraft so etwas erfordere: „Danke für das große Engagement“, so seine Worte, die er nach seiner jüngsten Ballett-Erfahrung noch um einen besondere Würdigung ergänzte: „Und danke an alle Trainer.“ CdG-Tanzmariechen Isabell Hinz demonstrierte im Anschluss, wie die von Matthias Baaß gelobte exzellente Trainerarbeit kombiniert mit kraftvollem Einsatz und Eleganz auf der Bühne aussieht.

50 Jahre in der Bütt

Dann rief Engelhardt die vier „Totalitäten“ auf die Bühne: die Viernheimer Stadtprinzessin Melanie I. vom CdG, Viktoria I. von den Großen Drei, aus Hirschhorn Meike II. und aus Lampertheim Julia I. Mit Ex-Prinzessin Katrin Krause von den Großen Drei kam beim Sketch mit Ex-Präsident Manuel Werle noch eine weitere Hoheit dazu, bevor es dann „total spannend“ wurde, wie Engelhardt die Verleihung der Kreisnarren-Kette einläutete: „Was der Oskar für das Lebenswerk in Hollywood ist, ist hier die Kreisnarren-Kette.“ Und die bekommt dieses Jahr „hochverdient ein absolutes Ass“.

Werner Beidinger stand vor 50 Jahren als Sechsjähriger erstmalig in der Bütt. Den Musik- und Tanzpädagogen lobte Engelhardt für seinen unverwechselbaren gesungenen Humor. Beidinger dankte nicht nur den anwesenden Narren, sondern unter Tränen auch seinen Eltern, denen er seine närrische Karriere verdanke. „Damit konnte ich nicht rechnen“, entschuldigte sich Beidinger für den emotionalen Augenblick, als er sich an die Anfänge seiner Fastnacht erinnerte: die Rolf-Braun-Schallplatte, die seine Eltern aufgelegt hätten, und an die Bütt darauf, die er noch heute auswendig könne. „Ich wollte Witze erzählen, und den Leuten hat es gefallen.“

Seitdem stand Bedinger jedes Jahr ununterbrochen in der Bütt: „Es hat mir immer Spaß gemacht“, betonte er. Auch wenn er dieses Jahr aktuell jeden Tag umdichten müsse: „AKK wurde bei mir von der aussichtslosen zur ausrangierten Kanzlerkandidatin“, erklärte er.

Die Kreisnarren-Ehrenplakette ging an die CdG-Gardetrainerin Carmen Koob: „Die Arbeit im Ehrenamt wird honoriert, das tut einem gut“, sagte sie. Die CdG-Offiziersgarde lieferte zum Finale einen „Tanzvortrag mit Schrecksekunde“, so Engelhardt, als sich ein Mariechen einen Fingernagel abriss und einer zweiten die Kniescheibe heraussprang. „Alle im Saal wünschen den beiden gute Besserung“, verkündete CdG-Vorsitzender Karl Reuter.

Engelhardt sorgte aber schnell für einen Lacher, als er mit seiner Anmerkung, dass „Frauen immer das Finale gestalten würden“, den Frauenbund ankündigte. Ganz zum Schluss trat aber noch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht auf die Bühne und würdigte ihre aktive Rolle in der Politik und beim Karneval: „Wir Politiker liefern doch die Vorlagen für die Fastnacht.“

