Die Handlung spielt in einem Kloster im Apennin. Bei den dortigen Benediktinern soll im Jahr 1327 von prominenten Vertretern der Kirche entschieden werden, ob die Kirche gemäß der Vorstellung der Franziskaner arm zu sein habe, oder ob sie mit Macht und Reichtum prunken solle, wie es der in Avignon residierende Papst vorlebt. In diesem Spannungsfeld geht es um Fragen des Glaubens und um persönliches Streben nach Macht. In wenigen Tagen sterben im Kloster mehrere Mönche. Warum mussten diese Benediktiner sterben? Auch päpstliche Ermittler finden keine Lösung. Als sich ein Mönch auch noch in ein armes Bauernmädchen verliebt, werden die Ermittlungen immer schwieriger. Immer wieder begleiten gregorianische Gesänge die Handlung, die mit der brennenden Bibliothek und dem minutenlangen Beifall der 4000 Besucher endet.

Die Darsteller sind durchweg Laien. Zurzeit haben die Volksschauspiele Ötigheim 1300 Mitglieder, die am Geschehen auf und hinter der Bühne teilnehmen. Organisiert wurde die erlebnisreiche Studienfahrt der Amici d’Italia von ihrem Vorsitzenden Gerhard Schindlbeck. H.T.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 15.08.2018