Namenspatron auf der Spur

Viernheim.. Beim Albertus-Magnus-Tag lernten die Fünftklässler den Namenspatron des bischöflichen Gymnasiums aus unterschiedlichen Sichtweisen kennen. Mit diesem speziellen Unterrichtsangebot würdigt die AMS schon seit vielen Jahren das Leben und Wirken des berühmten Gelehrten. Schüler aus vier Klassen bastelten, sangen und meditierten und erforschten mit Hilfe des Computers die Geschichte des vielseitigen Menschen.

Ganz modern war der sogenannte WebQuest, eine besondere Form der Recherche. Anhand bestimmter Links sollten die Schüler durch das Internet herausfinden, was der Namenspatron geleistet hat, wie er lebte, was ihn auch heutzutage noch besonders macht und noch vieles mehr. Die Kinder lernten seinen Geburtsort Lauingen an der Donau kennen, erfuhren, dass Albertus Magnus dem Dominikanerorden angehörte und Venedig, Padua, Köln, Paris, Straßburg sowie Würzburg besuchte. Bischof war er in Regensburg, sein Spitzname lautete Bischof Bundschuh.

Der Albertus-Magnus-Tag hatte mit einem Gottesdienst in der Michaelskirche begonnen. Danach beschäftigte sich die Jahrgangsstufe fünf beim Projekttag intensiv mit dem Namenspatron.

Unterstützung gab es durch die Klassenlehrer Thomas Graschtat, Maria Weckler, Elke Hödebeck und Markus Weis an den Stationen mit den Titeln Vita, Meditativ, Kreativ und Musikalisch. Dabei erfuhren die Schüler auch, dass Albertus Magnus als Universalgelehrter zugleich Philosoph, Jurist, Naturwissenschaftler und Theologe war. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.11.2018