Narren erobern die Bühne

Viernheim.Büttenreden, Tänze, urkomische Sketche – bei der Sause der Großen Drei zum Höhepunkt der närrischen Kampagne kommen die Viernheimer Fastnachter voll auf ihre Kosten.

Das närrische Treiben haben die Red Maries, die Garde der Großen Drei, anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens organisiert. Die Narren starten mit einem Frühstück in den Tag, mit dabei sind auch Prinzessin und Elferrat. Viktoria I. und ihr Gefolge machen sich dann auf zu ihrer Tour zu Kindergärten, Sponsoren und Fastnachtsveranstaltungen.

Im MGV-Haus wird weiter gefeiert, mit einem besonderen närrischen Konzept: Die Großen Drei haben eine offene Bühne initiiert. Wer Lust hat, meldet sich bei Moderator Walter Hofmann und kann, spontan oder ein bisschen vorgeplant, seinen künstlerischen Beitrag leisten. Die Bühne gehört am Anfang natürlich den Gastgeberinnen. Die Red Maries präsentieren zum Auftakt noch einmal ihr Tanzmedley.

Publikum johlt begeistert

Ex-Prinzessin Marlene I. und Jörg Scheidel steigen gemeinsam in die Bütt, zehn Jahre nach ihrem ersten Auftritt auf der Prunksitzungsbühne. Wie damals werfen sie sich Kalauer über Männer und Frauen um die Ohren, und wie damals johlt das Publikum vor Begeisterung. Marlene I. ist auch solo mit einem Beitrag zu hören, zudem unterhalten Claudia Bergmann und Waltraud Bugert das närrische Volk. Und der „Linsefranz“ (Harald Hofmann) gibt sein Comeback bei den Großen Drei.

Von den Teilnehmerinnen der Frauenfastnacht gibt es einen Gastauftritt, den 90er-Jahre-Boyband-Tanz. Passend ist dabei, dass zwei Ex-Prinzessinnen der Großen Drei und zwei Red Maries auch beim Frauenbund mittanzen.

Dann wird es mysteriös: „Wer hat das Tanzmariechen verführt?“, lautet die Frage. Das Mariechen (Michael Lauzi mit Perücke und Röckchen) kann sich nur noch an eine tolle Gesangsstimme erinnern. Und so müssen die „Verdächtigen“ bei der Gegenüberstellung ihr gesangliches Können präsentieren.

Sofort stimmt das Publikum in den Hit „I Want It That Way“ der Backstreet Boys ein. Zwischen den Auftritten ist die Tanzfläche freigegeben, die Red Maries verwöhnen die Fastnachter der Großen Drei mit Speisen und Getränken.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.02.2020