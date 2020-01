Narren können sich noch anmelden

Viernheim.Für den Fastnachtsumzug am Sonntag, 23. Februar, liegen Meldungen für 33 Zugnummern vor. Alle Vereine, Gruppen, Schulen, Kindergärten und auch Unternehmen, die sich noch nicht angemeldet haben, müssen sich jetzt beeilen: Nur noch bis Freitag, 31. Januar, können die Anmeldeunterlagen online unter www.viernheim.de heruntergeladen und ausgefüllt beim Kultur- und Sportamt abgegeben werden. 2018 nahmen an dem Umzug insgesamt 55 Fußgruppen und Motivwagen teil. Die Organisatoren sind sich sicher, dass sich bis Freitag „noch etliche“ Teilnehmer melden werden, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Der nur alle zwei Jahre stattfindende Umzug startet diesmal um 14.11 Uhr am Bürgerhaus und zieht unter anderem durch die Rathausstraße über den Apostelplatz weiter in die Lampertheimer Straße. cao

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.01.2020