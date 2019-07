Naschen im Kräutergarten

Viernheim.Zu einem Ausflug in den Luisenpark Mannheim hatte der Viernheimer Kinderschutzbund im Rahmen der Sommerferienspiele eingeladen. Als besondere Aktion gab es eine Führung durch die „Grüne Schule“ mit dem Thema „Zaubertier und Hexenkraut“.

Mit 27 Kindern trafen sich die Begleitpersonen Traudl Metzner, Anette Häfele, Ute und Alina Brand, Hanni Neuß, Sabine Roth und Anja Metzner am OEG-Bahnhof. Für alle Kinder hatten sie einen Button mit Namen sowie eine rote Mütze im Gepäck, damit sich die Gruppe im weitläufigen Gelände nicht aus den Augen verliert.

Im Luisenpark angekommen, wurde die Gruppe an der Eulenvoliere von einer Parkpädagogin begrüßt. Sie fragte sogleich die Kinder, ob sie etwas über diese geheimnisvollen „Zaubertiere“ wüssten. Die Eulen in den Gehegen schauten dabei äußerst interessiert zu. Die Pädagogin berichtete über das Leben der Vögel und erklärte, warum sie so besonders gute Augen haben.

Beeren im Blick

Dann ging es weiter zum „Hexenkraut“. Hier gab es zum Beispiel Holunderbüsche, die groß gewachsen waren und rot leuchteten. Die Kinder wussten bereits, dass sich aus den Beeren Marmelade kochen lässt oder Holundersaft daraus gewonnen werden kann. Die rohen Früchte seien jedoch giftig, wurden Kinder und Begleiterinnen aufgeklärt.

Die riesige Rotbuche war schon von Weitem an ihren roten Blättern zu erkennen. Als die Kinder jedoch dicht davor standen, schienen die Blätter gar nicht mehr rot. Anschließend lernten die jungen Ausflügler im Kräutergarten verschiedene Pflanzen kennen und durften von einigen sogar naschen.

Die Kinder waren von dem Vortrag der Pädagogin über die Pflanzen sehr beeindruckt. Die Ferienspielkinder nutzen die Gelegenheit und besuchten noch das Pflanzenschauhaus und staunten über Schmetterlinge und Reptilien. Anschließend eroberten sie den großen Ritterspielplatz und vergnügten sich schließlich auf dem Wasserspielplatz.

© Südhessen Morgen, Montag, 15.07.2019