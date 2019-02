Natur ganz nah gesehen

Viernheim.Eine spannende Ausstellung ist ab dem 1. März in der Friedrich-Fröbel-Schule (Saarlandstraße 2) zu bewundern: Dann werden die Schauen „Photopsia“ mit Werken von Annekathrin Geitner und „Der Natur so nah“ von Schülern des FFS eröffnet. Die Werke der Profifotografin und der jugendlichen Schüler treten in einen interessanten Dialog – immer ist die Sehnsucht nach Natur erkennbar. Sie sind täglich bis zum 11. April von 9 bis 16 Uhr im Europäischen Fotozentrum an der Schule zu sehen. Am Wochenende sowie an Rosenmontag und Fastnachtdienstag ist geschlossen. mie (Bild: Fotozentrum)

