Natur schärft Sinne der Zwillingsschwestern

Viernheim.„Ich habe ein Faible für das Düstere“, sagt Antje Wagner lachend, bevor sie aus ihrem Roman „Hyde“ vorliest. Die geheimnisvolle Geschichte um zwei Mädchen wirft viele Fragen auf, lässt die Leser nach manchen Kapiteln auch ungläubig staunend zurück und macht Lust aufs Weiterlesen.

Im „Literarischen November“ lädt das ehrenamtlich tätige Bibliotheksteam der Alexander-von-Humboldt-Schule einen Schriftsteller zu einer Lesung ein. In diesem Jahr liest die gebürtige Wittenbergerin Antje Wagner den knapp 70 Schülern der Oberstufe aus ihrem neuen Roman vor. „Hyde“ hat drei Handlungsstränge, die miteinander verwoben sind. Die Verschachtelung macht den Reiz des Buchs aus: „Die Fragezeichen im Kopf des Leser werden erst nach und nach aufgelöst“, verrät die Autorin vorab. Deshalb sei es auch schwierig, einzelne Passagen zum Vorlesen auszuwählen, ohne zu viel zu verraten.

Verständigung mit Tieren

Antje Wagner nimmt die Schüler mit in die Geschichte der 14-jährigen Zwillingsschwestern Katrina und Zoe, die fernab jeder Zivilisation in einem thüringischen Naturreservat aufwachsen. Das Leben dort schärft die Sinne der Mädchen – sie können Fährten lesen, verstehen die Sprache der Pflanzen und verständigen sich mit Tieren. „Würde man mitten in Berlin ein Mädchen sehen, das auf allen Vieren einen Hund beschnüffelt, würde man denken, sie ist nicht ganz richtig“, nennt Wagner ein Beispiel. „Dabei haben es die Schwestern einfach nicht anders gelernt.“

Zweimal im Jahr fahren Katrina und Zoe in genau dieses Berlin – ins Hotel, zum Friseur, ins Kino, zum Einkaufen. Die Weltmetropole mit den vielen Menschen, den bunten Lichtern, dem ständigen Geräuschpegel ist der unmittelbare Gegensatz zum eigenen Anwesen. Das Idyll der abgeschiedenen Natur hält aber nicht ewig an. „Störung“ heißt das Kapitel, das die gesamte Handlung von „Hyde“ kippen lässt. su

