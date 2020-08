Natur und Industrie erlebt

Viernheim.Unter dem Motto „Rund um Mannheim“ stand ein Radausflug des Skiclubs, den Tourenleiter Günther Adler vorbereitet hatte. Die Teilnehmer besuchten bei der Fahrt in die Region faszinierende Ecken der Nachbarstadt.

Das Wasserwerk in Käfertal und auch Schönau waren den Mitgliedern des Skiclubs noch sehr vertraut, aber die Altrheinfähre in Sandhofen bot bereits die erste Überraschung. Sie ist eine der ältesten Fähren Deutschlands, die über Ketten angetrieben werden. Auf diesem Weg erreichten die Radfahrer das seltene Landschaftsbild der Neckarspitze. Vorbei an der Popakademie gelangte die Gruppe schließlich zum Hafenviertel. Mannheim hat den zweitgrößten Binnenhafen Deutschlands mit einem gewaltigen Container- Aufkommen.

Am Rheinufer entlang

Nach diesen Eindrücken von der wirtschaftlichen Bedeutung Mannheims setzten die Viernheimer ihre Fahrt am Rheinufer entlang zum Naturschutzgebiet Waldpark/Reißinsel, zur Kuckucksinsel und zum Strandbad fort. Dieser erholsame Abschnitt war die perfekte Einstimmung auf die Mittagsrast im Bierpark des „Estragon“. Nach einer Stunde der Entspannung sollte es an zwei weiteren Stationen sehr interessant werden.

Die Teilnehmer staunten zunächst über die Dimension des Großkraftwerks Mannheim und über die in der Region einzigartige Pferderennbahn in Seckenheim. Zum Finale der Tour kehrten die Radsportler in einem Eiscafé in Heddesheim ein. Vor der letzten Etappe zurück nach Viernheim würdigten die elf Skiclub-Mitglieder Tourleiter Adler für die erlebnisreiche 60 Kilometer lange Fahrt in die badische Nachbarkommune. H.T.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.08.2020