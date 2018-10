Naturentdecker lernen Schnitzen

Viernheim.Schnitzen wollen scheinbar viele Kinder lernen, denn es kamen so viele Teilnehmer wie noch nie zu den Kompass-Naturentdeckern. Einigen kleinen Interessenten musste sogar abgesagt werden.

Anja Lindner von der Naturschutzjugend Weinheim und Gruppenleiterin der Kompass-Naturentdecker sowie Margit Schneider und Jürgen Kühn-Schneider vom Verein Kompass erwarteten die Kinder am Treffpunkt am Anglersee. Von da aus ging man zusammen auf eine Wiese. Nach dem obligatorischen Kennenlernspiel ging es gleich zur Sache –Schnitzen stand auf dem Programm. Anja Lindner informierte die Kinder über die wichtigsten Schnitzregeln, also darüber, dass man beispielsweise konzentriert bei der Sache sein muss, dass man nicht mit dem Messer herumläuft und dass genügend Platz benötigt wird, damit niemand gefährdet wird. Diese und noch ein paar weitere wichtige Schnitzregeln galt es zu hören und zu beherzigen.

Um so ein scharfes Schnitzmesser besser einschätzen zu lernen, begannen die Kinder mit dem Schneiden einer Salatgurke. Die nächste Aufgabe war, das Gehäuse aus einem Apfelviertel herausschneiden. Der Apfel war deutlich härter als die Gurke und die nötigen Handbewegungen fielen den Kindern gar nicht so leicht. Gut an der Übung war, neben dem Ausprobieren der erlernten Fertigkeiten, dass man sein Schnitzgut gleich aufessen durfte.

Die Krönung des Schnitznachmittags waren natürlich die Haselnussstöcke, an denen jedes Kind eine Spitze schnitzen sollte. Die besonders Geschickten verzierten anschließend ihren Stock sogar noch mit dem Schnitzmesser. Für den Heimweg bekam jede Haselnussstockspitze einen Korkhut, damit sich die Teilnehmer nicht verletzen konnten.

Für die Kinder, die wegen der erreichten Teilnehmerobergrenze beim ersten Treffen nicht teilnehmen konnten, gab es ein weiteres Kompass-Naturentdeckertreffen mit dem gleichen Thema. Auch hier war die Stimmung bestens, und die Betreuer freuten sich ganz besonders darüber, dass bei beiden Treffen nicht ein Tröpfchen Blut geflossen ist. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.10.2018