Naturentdecker schaffen Kunst

Viernheim.. Mit dem Thema Land-Art beschäftigen sich die Naturentdecker der Kompass-Umweltberatung am kommenden Samstag, 25. Mai, 15 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist die Ecke Walter-Gropius-Allee/Mies-van-der-Rohe-Straße. Laut Kompass bietet die Natur den Kindern nicht nur farbenfrohe und formenreiche Materialen, sondern eröffnet ihnen auch fantasievolle Gestaltungsmöglichkeiten. Die geschaffenen Kunstwerke sind als Momentaufnahmen gedacht, die dann wieder der Natur überlassen werden. Das Projekt richtet sich an Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Organisiert wird es von Anja Lindner, die die Jugendorganisation des Naturschutzbundes Weinheim leitet. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nimmt der Verein Kompass unter der Rufnummer 06204/85 51 oder per E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de entgegen. red

