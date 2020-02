Naturentdecker unterwegs

Viernheim.Um einen „interessanten Vogel, der für Glück, Liebe und Frieden steht und Veganer ist“, geht es nach Angaben der Kompass-Umweltberatung bei einer Exkursion der Naturentdecker am Samstag, 15. Februar. Die Teilnehmer treffen sich um 15 Uhr am Parkplatz des Anglersees. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Geleitet werden die Treffen von Anja Lindner, die seit vielen Jahren für die Jugendabteilung des Naturschutzbundes Weinheim verantwortlich ist. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nimmt der Verein Kompass (Wasserstraße 20) unter der Rufnummer 06204/85 51 oder per E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de entgegen. red

