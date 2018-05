Anzeige

Viernheim.Unter dem Motto „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“ wird am Sonntag, 13. Mai, das Museumsfest im Heimatmuseum gefeiert. Am Internationalen Museumstag „netzwerken“ zwei Institutionen zusammen, die auch noch etwas anderes zu feiern haben. Die Museumsleitung blickt auf die fünf Jahre seit der Eröffnung des konzeptionell neu gestalteten Viernheimer Museums zurück. Und der Afrikaverein „Focus“ wurde vor 25 Jahren gegründet. 2003 fand das Museumsfest schon einmal in Kooperation statt, 15 Jahre später haben die beiden „Jubilare“ das Programm erneut gemeinsam erarbeitet.

Von 14 bis 18 Uhr werden nicht nur die Ausstellungsräume des Museums geöffnet und zu besichtigen sein. Vor allem an die jungen Museumsbesucher ist bei den Mitmach-Angeboten gedacht. Die Kinder können sich afrikanische Masken basteln, in der Töpferwerkstatt vorbeischauen oder sich mit afrikanischer Kleidung fotografieren lassen. Kurzfilme über die Arbeit von „Focus“ in der Region Silly werden in Dauerschleife vorgeführt.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band Fischlabor mit afrikanischen Melodien und Rhythmen. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt; so wird im Vorfeld frisches Brot gebacken und am Museumstag selbst kommt Pizza in den Holzofen – aber nicht klassisch rund. Die Besucher können den Pizzateig als afrikanische Maske backen.