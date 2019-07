Neue Brunnen liefern Wasser

viernheim.Das gemeinsame Projekt „Ein Kind – ein Baum“ der Stadt Viernheim und des Afrikavereins Focus macht weiter Fortschritte. Als kürzlich bekannt wurde, dass zwei Drittel der von Menschen gemachten CO2-Belastung weltweit durch Pflanzung von Bäumen ausgeglichen werden können, sahen sich die Akteure aus der Brundtlandstadt in ihren Bemühungen bestätigt. Ihr Ziel ist es nämlich, in Burkina Faso 10 000 Obstbäume zu setzen, die in erster Linie von Schülern gepflegt werden sollen.

Im Zusammenhang mit der entsprechenden Studie weist Bundesentwicklungsminister Gerd Müller darauf hin, dass sein Ministerium aktuell 200 Waldschutzprojekte in Afrika und Südamerika unterstützt. Dazu zählt auch das Projekt „Ein Kind – ein Baum“, das gemeinsam mit der Kommune Silly vorangetrieben wird. So sollen in den kommenden Jahren an den dortigen Schulen Bäume gepflanzt werden, die nicht nur für eine bessere Luft sorgen, sondern auch Ernteerträge ermöglichen. Dadurch wird sich auch die Ernährungssituation vor Ort verbessern. Jeder Baum hat einen persönlichen Schülerpaten, der für die Bewässerung und die Pflege verantwortlich ist.

Förderung durch den Bund

Um die Bewässerung der Bäume sicherzustellen, hat Focus mit Hilfe von privaten und staatlichen Mitteln in den vergangenen beiden Jahren mehr als 20 Brunnen an Schulen gebaut. Dank großzügiger Spenden zweier Ehepaare aus Viernheim und Leutershausen konnten in diesem Frühjahr drei weitere Tiefbrunnen in den Dörfern Sazonon, Tekouroubou und Tonon fertiggestellt werden. Die Integrationslotsinnen des „Projekts für interkulturelle Vermittlung Viernheim“ (PfiVV) des Vereins Lernmobil hatten im Juni 2018 ein Benefizessen veranstaltet und steuerten die dabei erwirtschafteten 3300 Euro zum Bau der Brunnen bei.

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung fördert das Klima-Projekt „Ein Kind – ein Baum“ über einen Zeitraum von insgesamt drei Jahren. „Dabei ist das Antragsverfahren sehr zeitintensiv. Eine umfangreiche und stichhaltige Begründung, die Definition der Ziele und Indikatoren und die Beschreibung möglicher Störgrößen sind Grundbestandteile der aufwendigen Projektbeschriebung“, erklärt Manfred Weidner vom Focus-Vorstand.

Neben der Planung unterliegen die lückenlose Dokumentation und die exakte Abrechnung einer strengen Überprüfung durch die Bundesbehörde. Der in hohem Maße bürokratische Prozess sei sehr arbeitsintensiv für die Antragsteller, aber auch sinnvoll, so Focus. Dadurch würden nur Projekte gefördert, die bis ins Detail durchdacht und klar beschrieben seien und so auch eine Nachhaltigkeit garantierten.

Neben der Beschaffung und dem Pflanzen der Baumsetzlinge muss Focus viele Dinge beachten: die Sicherstellung der Bewässerung durch den Bau von Brunnen, die Fortbildung der Lehrer in der Baumpflege, das Anbringen von Schutzgittern und Zäunen sowie die Begleitung der im Umgang mit Obstbäumen unerfahrenen Schülern im Unterricht. „Spontane Baumpflanz-Aktionen ohne die begleitenden Aktivitäten machen schließlich wenig Sinn und verfehlen die Nachhaltigkeit“, sagt Manfred Weidner.

Trotz der Unterstützung durch das Ministerium sind laut Focus weiterhin private Spenden für die Fortführung des Projekts notwendig, sei es für den Brunnenbau oder für die Beschaffung von Baumsetzlingen und Schutzgittern. Der Verein bittet daher die Bevölkerung, sein Engagement weiterhin zu unterstützen.

