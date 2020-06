Neue Filialleiterin für Nordwest-Stadt

Viernheim.Bei der Sparkasse Starkenburg gibt es personelle Veränderungen. So leitet Lara Hitscherich (Bild) künftig die Filiale Nordwest-Stadt. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, arbeitet die Wahl-Viernheimerin seit sechs Jahren bei der Sparkasse und ist vielen Kunden aus der Filiale in der Schulstraße bekannt. Sie übernimmt die Position von Christoph Krug, der ab sofort Individualkundenbetreuer im Medialen Beratungs-Center der Sparkasse Starkenburg ist. Einen weiteren Wechsel gibt es in der Filiale am Sparkassenplatz. Zukünftig verstärkt Kai-Uwe Ritter die Mitarbeiter um Ali Kocak. Ritter kehrt damit zu seinen Wurzeln zurück – dort begann er 1985 seine Lehre zum Bankkaufmann. Sein Amt als Filialleiter der Filiale Birkenau übergibt er an Simon Eckert. red (Bild: Sparkasse)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 02.06.2020