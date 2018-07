Neue Gesichter im Sportpark

Anzeige

Dazu kommt noch der Kreispokal, wo von Spiel zu Spiel gedacht werden muss. „Natürlich möchten wir im Kreispokal so weit kommen wie möglich. Die Erstrundenpartie in Rohrhof dürfte aber auch gleich ein Gradmesser für unser Leistungsvermögen werden“ zeigte sich der SG-Coach realistisch.

Bisher stehen folgende Test- und Pokalspiele fest: am 22. Juli (17 Uhr) beim KSC Schwetzingen, am 5. August im Kreispokal beim SV Rohrhof, am 7. August (19.30 Uhr) das Freundschaftsspiel bei der TSG/Eintracht Plankstadt II und am 12. August (17 Uhr) gegen die TSG Rheinau. Die zweite Garnitur der Orangenen erwartet am 5. August den SC Pfingstberg/Hochstätt im Kreispokal und testet am 10. August bei Blau-Weiß Mannheim.

Neuzugänge: Rrahim Miftari (VfR Mannheim II), Walid El-Sabaie (SG Hüttenfeld), Enrico Crudo, Steven Schreck, Giacomo Manniello, Noah Deuser, Erik Seute (alle TSV Amicitia Viernheim), Asis Lebsir, Karim Lebsir (beide Phönix Mannheim), Can Demirci (TSG/Eintracht Plankstadt II), Marco Buttler (SV Schriesheim), Gyoksel Feim (FC Fahtispor Weinheim), Engin Karasu (Blau-Weiß Mannheim), Sahin Karasu (SSV Vogelstang), Fouad Khatib (hatte pausiert), Momodou Bojang (FC Dossenheim II).

Abgänge: Kerem Kocaman, Emanuel Danielczyk (beide SSV Vogelstang), Hussin Al Nemr (TSV Amicitia Viernheim), Musar Sarr (SV Anatolia Birkenau) Pamo Dou Samba (TSG Lützelsachsen) Karasehirli Berkay (FC Turanspor Mannheim)

