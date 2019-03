Neue Herausforderung

Viernheim.Mit einem feierlichen Gottesdienst wurde Kai Jugenheimer offiziell in sein Amt als Mitglied des Regionalvorstandes Bergstraße-Pfalz der Johanniter Unfall-Hilfe (JUH) eingeführt. Regionalverbandspfarrer Markus Eichler gestaltete den Festakt gemeinsam mit Landesvorstand Oliver Meermann.

Rund 100 geladene Gäste aus Politik, Verwaltung und befreundeten Hilfsorganisationen waren der Einladung in die Auferstehungskirche gefolgt. Jugenheimer begann 1996 bei der JUH als Zivildienstleistender in der Dienststelle Ludwigshafen im Rettungsdienst und Hausnotruf.

Er studierte Betriebswirtschaftslehre, absolvierte eine Ausbildung zum Rettungsassistenten und wurde Mitarbeiter im Rettungsdienst. Vom Wachenleiter, Leitstellendisponent, Dienststellenleiter, Assistent des Regionalvorstands und bis zuletzt Leiter Fachdienste Vorderpfalz nahm Jugenheimer immer wieder neue Herausforderungen an. Nach der offiziellen Einführung gab es in der Regionalgeschäftsstelle in Viernheim einen kleinen Umtrunk. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.03.2019