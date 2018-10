Viernheim.Die vergangenen Wochen waren für die beiden Viernheimer A-Ligisten nicht von sportlichem Erfolg gekrönt. Sowohl die SG Viernheim wie auch die zweite Garnitur des TSV Amicitia warten schon seit längerer Zeit auf ein Erfolgserlebnis. Entsprechend schlecht sieht es in der Tabelle aus, wo beide südhessischen Vereine hintere Plätze belegen. Am Wochenende warten neue Herausforderungen. Zumindest den Orangenen sollte beim Abstiegskandidaten LSV Ladenburg ein Sieg gelingen. Fast unlösbar scheint dagegen die Aufgabe für die Blau- Grünen beim SV Schriesheim. Beide Begegnungen werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

LSV Ladenburg - SG Viernheim: Die Ladenburger wollten vor der Saison eigentlich ihre Mannschaft aus dem Spielbetrieb nehmen. Diese Überlegung wurde dann aber verworfen, weil man kurzfristig mehrere Kicker vom ebenfalls in Nöte geratenen SSV Vogelstang gewinnen konnten. Viel geholfen hat das neue Personal wohl nicht, denn die Römerstädter sind das schlechteste Team der Liga. Zuletzt gab es eine 3:12-Schlappe beim ASV Feudenheim. Die Ladenburger haben erst drei Punkte auf dem Konto und sich dabei ein Torverhältnis von 10:56 eingefangen. Am dritten Spieltag wurde ein 4:3-Sieg über die Spvgg. Wallstadt II gefeiert. Zuletzt gingen fünf Spiele verloren. Die jüngste Bilanz der Orangenen ist nur unwesentlich besser, gab es doch im gleichen Zeitraum nur das 2:2-Unentschieden in Käfertal.

SV Schriesheim - TSV Amicitia Viernheim II: Für die zweite Mannschaft des TSV Amicitia hängen die Trauben beim SV Schriesheim hoch. Die Bergsträßer stehen derzeit auf Rang vier, fünf Punkte hinter dem SKV Sandhofen, und haben zumindest noch Platz zwei in Reichweite. Bisher lieferte das Team von Trainer Karlheinz Lohnert eine wechselhafte Saison an und hat wenig Konstanz bewiesen. Mit einer Siegesserie soll vor der Winterpause die Tabellenspitze angegriffen werden. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.10.2018