Neue Kita am alten Bahnhof

Viernheim.Der neue Kindergarten, der durch den Mangel an Betreuungsplätzen erforderlich geworden ist, soll auf dem Gelände des alten Bahnhofs gebaut werden. Eine Mehrheit aus CDU, UBV, WGV und der Linken stimmte in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend für den Standort am Treff im Bahnhof (TiB).

Der von der Verwaltung favorisierte Platz auf dem TSV-Amicitia-Sportgelände an der Lorscher Straße ist damit ebenso aus dem Rennen wie der Platz an der Kirschenstraße am neuen Friedhof, die beide ebenfalls diskutiert wurden. Das Gelände am TiB erstreckt sich über die bislang als Parkplatz genutzte Freifläche direkt am Kreisverkehr in Richtung Osten.

Das Stadtparlament durchkreuzte mit dem Beschluss für den Standort TiB andere Planungen des Kreises Bergstraße. Bürgermeister Matthias Baaß teilte in der Sitzung mit, dass Kreis und Schulamt ein „gesteigertes Interesse“ hätten, an dem besagten Standort am alten Bahnhof eine zusätzliche Grundschule zu bauen. Ein Architekt sei bereits mit den Vorplanungen beauftragt. Baaß warnte vor der Abstimmung davor, das vertrauensvolle Verhältnis zum Kreis nicht zu beschädigen, indem man eine Schule an dieser Stelle verhindere.

Kreis plant Grundschule

„Wir sind auch ein Partner der Verwaltung“, kritisierte Manfred Winkenbach (Grüne), dass dem Parlament Informationen über diese konkreten Planungen gefehlt hätten. Zustimmung gab es von Torben Kruhmann (CDU): „Wir hätten uns gewünscht, früher von diesen Gesprächen mit dem Kreis zu erfahren.“ An der Meinungsfindung änderte diese Information des Bürgermeisters nichts mehr. Schon in der Aussprache wurde deutlich, dass nahezu jede Fraktion einen anderen Favoriten für den Standort eines neuen Kindergartens hatte.

Für die CDU hatte sich der TiB als der am besten für die Kita geeignete Platz erwiesen. Nur die Lorscher Straße würde die gleichen Bedingungen erfüllen. „Dazu ist aber eine Kompensation an den Verein notwendig“, erläuterte Martin Ringhof, warum sich das TiB-Areal bei der CDU durchsetzte. Die UBV hätte sich auch damit anfreunden können, einen zweiten Kindergarten in unmittelbarer Nähe zum gerade eröffneten „Entdeckerland“ zu bauen. Aber auch der Standort TiB komme infrage, sagte Walter Benz.

Die FDP hatte für alle Vorschläge Vor- und Nachteile ausgemacht. Die schnellste Umsetzung sei an der Kirschenstraße möglich, erklärte Ralf Jünemann, der zudem den kleinen Rasenplatz an der Lorscher Straße ins Spiel brachte. Die Grünen seien uneins gewesen, gab Manfred Winkenbach zu, und hätten sowohl den Standort Kirschenstraße als auch den Sportplatz Lorscher Straße offen diskutiert.

Die SPD folgte dem Rat der Verwaltung und sprach sich für den Umbau des Sportplatzes an der Lorscher Straße aus. Allerdings konnten Daniel Schäfer und Dieter Rihm dem Verein nicht verbindlich zusichern, für den Wegfall des Großfeldes einen geeigneten Ausgleich zu schaffen.

Auch UBV und FDP hatten deutlich signalisiert, keine finanziellen Mittel für einen Kunstrasen bereitstellen zu wollen. „Wenn wir dem Verein nicht versprechen können, dass er einen Ausgleich für die wegfallende Fläche bekommt, sollten wir es bleiben lassen“, meinte Bastian Kempf (CDU).

In der Sitzungsunterbrechung zur Beratung in den Fraktionen überdachten die Sozialdemokraten ihre Position. „Wir würden einer Verpflichtungsermächtigung zustimmen, dass der TSV Amicitia als Ausgleich einen Kunstrasen bekommt“, lenkte Daniel Schäfer ein. Da hatten sich die anderen Fraktionen aber bereits festgelegt – CDU, UBV, WGV und Linke stimmten für das TiB-Gelände als Standort. SPD und die Mehrheit der Grünen votierten dagegen, Manfred Winkenbach und die FDP-Fraktion enthielten sich.

Mit dem Beschluss kann die Viernheimer Stadtverwaltung nun die Ausschreibung vornehmen. Die neue Kindertagesstätte soll als Kopie des „Entdeckerlandes“ errichtet werden, das seit Herbst vergangenen Jahres am Bannholzgraben steht. Auftragserteilung ist für September 2019 geplant, das Gebäude soll dann im September 2020 bezugsfertig sein.

Samstag, 13.04.2019