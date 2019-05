Neue Klassenräume entstehen

viernheim.„Wir platzen mittlerweile aus allen Nähten und mussten zuletzt sogar Räumlichkeiten in der Nachbarschaft anmieten“, berichtete Julia Bentgens, Gründerin der Metropolitan International School (MIS). Umso größer war die Freude bei den Verantwortlichen der Privatschule am Bannholzgraben, als von der Bergsträßer Baubehörde die Zusage für eine beantragte Erweiterung kam. Den entsprechenden Bescheid überreichte Landrat Christian Engelhardt nun bei einer kleinen Feierstunde.

„Gute Schulen leben von Veränderung und gehen mit der Zeit. Auch an der Metropolitan International School Viernheim sind zukunftsweisende Maßnahmen geplant, aktuell insbesondere baulicher Art“, sagte Engelhardt. Die Privatschule sei im Kreis Bergstraße einzigartig und werte nicht nur die Stadt Viernheim, sondern auch die ganze Metropolregion Rhein-Neckar auf.

Mensa und kleine Sporthalle

Baronin Karena Wambolt von Umstadt zeigte sich als Bauherrin ebenfalls hochzufrieden, dass die Arbeiten an der MIS demnächst beginnen können. „Wir werden jetzt den Vertrag mit dem Generalunternehmer unterschreiben, und schon bald werden Maschinen und Handwerker die Baustelle hier in Beschlag nehmen.“

Geplant ist ein zweigeschossiger barrierefreier Anbau in U-Form, der nach Süden hin offen ist. Neben Klassenzimmern bietet er Platz für einen als Mensa nutzbaren Mehrzweckraum, eine kleine Sporthalle, Besprechungszimmer und Abstellräume. In den vergangenen Wochen hatte eine Firma die Halle des früheren Tennis-Centers Ost mit zwei Plätzen abgerissen sowie die Bodenplatte beseitigt. So entstand in unmittelbarer Nähe des Kindergartens Entdeckerland in der Walter-Gropius-Allee die erforderliche Fläche für den Bau moderner Unterrichtsräume für die MIS.

Zur Metropolitan International School Viernheim gehören mittlerweile eine Vorschule, eine Grundschule und ein Gymnasium, die von insgesamt 240 Schülern besucht werden. Außerdem verfügt die Bildungseinrichtung über einen eigenen Kindergarten. Dort lernt der Nachwuchs bereits Musik, das Erfassen von Buchstaben, Zahlen, Farben und Formen, den eigenen Namen zu schreiben und wird spielerisch an die Sprachen Englisch, Deutsch und Spanisch herangeführt.

