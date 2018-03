Anzeige

Viernheim.Die Jugendförderung Viernheim bildet regelmäßig junge Frauen und Männer ab 15 Jahren nach den Richtlinien des Hessischen Jugendrings zu Jugendleitern aus. Nach der Ausbildung sind die Teilnehmer berechtigt, den bundesweit einheitlichen Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit, die Jugendleiter-Card (Juleica), zu beantragen.

Für die Verlängerung oder Neu-Ausstellung der Juleica ist die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen von mindestens acht Zeitstunden nachzuweisen. Für das Jahr 2018 hat die Jugendförderung ein Weiterbildungsprogramm zusammengestellt, welches sich an Jugendgruppenleiter im Alter von 15 bis 25 Jahren richtet. Die Veranstaltungen können für eine Verlängerung der Juleica angerechnet werden. Die erste Veranstaltung zum Thema „Gesellschaftsspiele – Sinnvoller Einsatz in der Kinder- und Jugendarbeit“ war mit 27 Teilnehmern gut besucht. Die nächste Weiterbildungsveranstaltung findet am Samstag, 24. Februar, von 11 bis 18 Uhr im Treff im Bahnhof (TiB) zum Thema „Persönlichkeit und Kultur“ statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei. red