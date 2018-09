Neue Laufkurse beginnen

Viernheim.Die Abteilung Triathlon des TSV Amicitia bietet ab Dienstag, 11. September, wieder einen achtstündigen Lauftechnikkurs an. Angesprochen werden vor allem Laufanfänger, Wiedereinsteiger oder auch ambitionierte Läufer. Mit einer effizienten und ökomischen Lauftechnik zu laufen verbraucht weniger Energie, es läuft sich leichter und die Gelenkbelastung reduziert sich bei jedem Schritt. Zahlreiche Studien belegen, dass eine bis zu 50-prozentige Reduzierung der Knie-, Gelenk- und Sehnenbelastungen erreicht werden kann, wenn eine gelenkschonende Lauftechnik erlernt wird. Hierdurch wird langfristig Verletzungen vorgebeugt. In dem Kurs werden neben dem Lauf-ABC und einfachen, laufspezifischen Koordinationsübungen ein Haltungs- und Flexibilitätsprogramm vorgestellt, das jeder Läufer im eigenen Training weiterführen kann. Bestandteil des Kurses ist auch eine individuelle Videoaufnahme und -analyse des Laufstils im Vorher-Nachher-Vergleich. Der Kurs beginnt am 11. September, von 18 bis 19 Uhr im Waldstadion. Er ist als Präventionskurs zertifiziert und wird von allen gesetzlichen Krankenkassen bis zu 100 Prozent erstattet. Interessierte erhalten weitere Infos bei der Kursleiterin Silke Heidemann, die auch Hilfestellung gibt (Bild), unter Telefon 06204/91 94 64. su /

