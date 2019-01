Neue Mieter sind zwischen 22 und 97 Jahre alt

Viernheim.Single-Haushalte und Seniorenwohnungen: In der Kreuzstraße 8 hat die Baugenossenschaft Viernheim (BG) ein neues Wohngebäude errichtet. Dessen Konzept berücksichtigt die Nachfrage nach kleineren Wohnungen.

Die BG entschied sich gegen eine Sanierung des bestehenden Gebäudes in der Kreuzstraße, das daraufhin abgerissen wurde. Für den Ersatzneubau machten sich die Verantwortlichen Gedanken zum Grundriss – weg von der klassischen 80-Quadratmeter-Aufteilung, damit kleinere, aber dafür mehr Einheiten entstehen. „Ein Großteil der aktuellen Nachfragen bei uns zielt auf kleinere Wohnungen ab“, berichtet Vorstandsmitglied Rolf Sax. So würden junge Leute, die ihr Elternhaus verlassen und erstmal eine kleine Bleibe suchen, ebenso anfragen wie ältere Viernheimer, die aus dem Eigenheim ausziehen und sich im Alter verkleinern wollen.

Das Wohngebäude wurde dann auch so geplant: In der Kreuzstraße gibt es 24 Wohnungen, acht davon sind Ein-Zimmer-Appartements (50 Quadratmeter), die anderen 16 Einheiten haben zwei Zimmer (70 Quadratmeter). Und wie groß der Bedarf ist, zeigt sich bei den Vermietungen: „Die Wohnungen waren vergeben noch bevor wir richtig gebaut haben“, berichtet Sax. In den viergeschossigen Bau ziehen in der kommenden Woche die Mieter ein, sie sind zwischen 22 und 97 Jahre alt.

Zwei Besonderheiten gibt es bei der Vermietung: „Die Hälfte der Wohnungen haben wir als Seniorenwohnungen vermietet, also ausschließlich an ältere Bürger“, berichtet der BG-Vorstand. Vier Einheiten gingen an die Hephata-Diakonie. In den Inklusionswohnungen sind künftig Menschen mit Behinderung zu Hause, die ein eigenständiges Leben führen können und dennoch punktuell betreut werden müssen.

Alle Wohnungen sind barrierefrei, ein Fahrstuhl bringt die Mieter in den Keller oder in die oberen Stockwerke. Die Dusche in den Bädern ist ebenerdig gebaut, die Zwei-Zimmer-Wohnungen haben eine Badewanne. Um zum Wäschewaschen nicht in den Keller gehen zu müssen, verfügen alle Wohnungen über einen Anschluss in den Bädern. Alle Wohnungen haben einen Balkon, die Erdgeschosswohnungen eine Terrasse mit Zugang zum großen Gemeinschaftsgarten.

Kleinere Grundrisse schaffen auch günstigere Mieten. „Viele Mieter haben die Sorge, ob sie die Miete im Alter noch aufbringen können“, sagt Rolf Sax, dem habe die BG entgegentreten wollen, indem sie erschwingliche Wohnungen schaffte.

Das Objekt gehört nicht zum Sozialen Wohnungsbau und wurde auch nicht entsprechend gefördert. Aber dank KfW-Förderung für das Niedrigenergiekonzept (KfW 40) des Neubaus konnte die Kaltmiete bei gut acht Euro pro Quadratmeter angesetzt werden. Das Wohnhaus verfügt nämlich über moderne Technik. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt den Allgemeinstrom. Eine Solaranlage unterstützt die Warmwasserversorgung.

Wärmetauscher im Keller

Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sorgt für angenehme Temperaturen in jedem Zimmer, zu jeder Jahreszeit. Im Keller stehen nicht nur die Wärmetauscher, sondern laufen auch alle anderen Haustechnikanschlüsse zusammen. Das Konzept der kleineren Wohneinheiten ist aber nicht der alleinige Zukunftsweg der BG. „Bei anderen Bauprojekten werden auch wieder größere Wohnungen geplant“, verspricht Sax, dass man sich weiterhin am Bedarf orientieren wird. su

