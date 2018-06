Anzeige

Außerdem habe man drei Angestellte der Firma Hofmann übernommen. „Die kennen sich mit den Viernheimer Verhältnissen bestens aus“, setzt Goliasch auf die langjährige Erfahrung der Mitarbeiter. Personell aufgestockt war in den vergangenen Wochen und Monaten auch die Mitgliederbetreuung. Unter der extra eingerichteten Telefonnummer standen die Experten des ZAKB den Viernheimer Bürgern für alle Fragen zur Verfügung. „Die meisten haben sich beraten lassen, welche Behältergröße sie bestellen sollen“, weiß Goliasch. Solche Beratungen hätten gut und gern auch mal eine halbe Stunde in Anspruch genommen.

Der Geschäftsführer weist auch nochmals auf ein besonderes Serviceangebot des Abfallzweckverbands hin. Wer sich bezüglich der Behältergröße unschlüssig war oder versehentlich eine falsche Tonnengröße geordert hat, kann sie innerhalb des ersten Jahres kostenfrei umtauschen lassen. Viele Viernheimer hätten auch nach dem weiteren Prozedere gefragt. Gerhard Goliasch erklärt die nächsten Schritte. „Ab 15. August verschickt der ZAKB die ersten Gebührenbescheide. Die entsprechende Abbuchung erfolgt zum 1. Oktober. Etwaige Rückfragen kann man dann in dem Zeitraum abklären lassen.“

Rückgabe alter Tonnen

Im August erfolgt außerdem die Straßensammlung der nicht benötigten Abfalltonnen, die die Viernheimer einfach an den Straßenrand stellen sollen. Zudem ist die Rückgabe auf dem Viernheimer Wertstoffhof möglich, den der ZAKB ab 2. Juli in Betrieb nimmt. In diesen Tagen sind außerdem die Zugangsdaten für den Online-Dienst verschickt worden. Mit den Registrierdaten kann man in sein Kundenkonto auf der Internetseite www.zakb.de gelangen. „Dort hat man einen Überblick über die angemeldeten Behälter und über die erfolgten Leerungen. So hat man jederzeit volle Kostenkontrolle“, erläutert Gerhard Goliasch.

Auch eine App für das Smartphone bietet der ZAKB an, mit allen Infos zur Abfuhr und zu den Terminen: „Mit der App kann man sich an die Abholtage erinnern lassen“, sagt Goliasch. Der Abfallkalender bleibt in diesem Jahr so, wie er von der Stadt Viernheim herausgegeben wurde, der ZAKB übernimmt Bezirke und Abfuhrtage. Ab 2019 gibt es den Abfallkalender dann vom Abfallzweckverband. „Sperrmüll wird zum Beispiel durchgängig abgeholt, auch im Sommer, obwohl auch wöchentlich die Biotonnen geleert werden“, beschreibt der Geschäftsführer eine Änderung.

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.06.2018