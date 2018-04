Anzeige

Viernheim.Der Friedensbezirk in der evangelischen Christuskirchengemeinde bekommt mit Irene Dannemann eine neue Pfarrerin. Sie wird ihre Stelle am 1. August antreten. Das hat der Kirchenvorstandsvorsitzende Klaus Traxler dem „Südhessen Morgen“ bestätigt. Am Sonntag – an diesem Datum wurde Dannemann übrigens 56 – sei die Einspruchsfrist gegen ihre Ernennung abgelaufen. „Jetzt ist alles in trockenen Tüchern. Die Gemeinde kann sich auf eine erfahrene Pfarrerin freuen, die auf die Menschen zugeht“, sagt Traxler. Dannemann arbeitet gegenwärtig als Pfarrerin in der Heilig-Geist-Gemeinde Bad Vilbel-Heilsberg (Wetterau-Kreis).

Sie ist damit die Nachfolgerin von Beate Schwenk, die im Oktober nach mehr als 27 Jahren von der Gemeinde im Friedensbezirk offiziell verabschiedet wurde. Schwenk wechselte auf eigenen Wunsch zur Christuskirche in Darmstadt-Eberstadt. Seitdem wird der Friedensbezirk von Pfarrer Manfred Hauch vertretungsweise betreut.

Ein Kind aus dem Ruhrpott Irene Dannemann wird im Sommer Pfarrerin im Friedensbezirk. © Dannemann Irene Dannemann wurde am 15. April 1962 in Essen geboren. Ihr Abitur machte sie in Frankfurt. Anschließend studierte Dannemann Theologie in Frankfurt, Heidelberg und Marburg. 1995 wurde sie Doktorin der Philosophie. Das Vikariat schloss sie 1989 in Gießen ab. An der Gesamthochschule Kassel absolvierte Dannemann ihr Spezialvikariat bis 1990. Seit 1994 ist sie Gemeindepfarrerin, bis 2001 in Frankfurt, danach in Bad Vilbel-Heilsberg. was

Eine „Feministin“

„Ich freue mich sehr auf Viernheim, es hat mich nach den vielen Jahren in der Wetterau jetzt in den Süden gezogen“, begründet Dannemann, warum sie sich den Friedensbezirk als neue Wirkungsstätte ausgesucht hat. Außerdem hat ihr Ehemann, ein Computer-Spezialist, freiberuflich beim Viernheimer Unternehmen PSG zu tun.