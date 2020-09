Neue Runde für Junioren beginnt

Viernheim.Die Runde 2020/21 beginnt an diesem Wochenende für die Fußballjunioren des TSV Amicitia. Es stehen aber nur zwei Partien der älteren Jahrgänge auf dem Spielplan.

Die Auftaktpartie der B-Junioren nach dem Aufstieg in die Verbandsliga wurde auf den 30. September verlegt. Dafür haben am Sonntag, 13. September, die A- und C-Junioren jeweils Heimrecht. Um 14 Uhr empfangen die A-Junioren den VfR Mannheim im Waldstadion. Die Blau-Grünen möchten die Leistungen aus der Vorsaison untermauern, beim Corona-bedingten Saisonabbruch belegten die Viernheimer den dritten Tabellenplatz. Die C-Junioren dagegen spielten um den Klassenerhalt und wollen sich nun erneut in der Landesliga beweisen. Die jungen Viernheimer haben zum Saisonauftakt des TSV Amicitia Viernheim die SG HD-Kirchheim 2 zu Gast – die beste Mannschaft der Abbruch-Saison. Anpfiff ist um 16 Uhr im Waldstadion.

Am vergangenen Wochenende und unter der Woche haben die A-, B- und C-Junioren bereits die erste Runde im Pokal bestritten. Die C-Junioren gastierten im Kreispokal bei der SG Oftersheim und setzten sich gegen den unterklassigen Gegner nach anfänglichen Schwierigkeiten doch deutlich mit 8:0 durch. Die zweite Kreispokalrunde ist noch nicht terminiert. Die A-Junioren lieferten sich im Waldstadion ein packendes Pokalduell mit der SG Dielheim. Mit 5:3 setzten sich schließlich die Viernheimer durch und zogen in die zweite Runde des Verbandspokals ein, die voraussichtlich übernächste Woche stattfindet. Die B-Junioren verpassten dagegen den Sprung in Runde zwei. Gegen den SVK Beiertheim gaben die TSV-Amicitia-Jungs einen 2:0-Pausenvorsprung aus der Hand. Nach dem 2:2-Ausgleich ging es in die Verlängerung, in der die Gäste kurz vor Schluss zum Sieg trafen. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 12.09.2020