Neue Sänger willkommen

Viernheim.Die Sänger-Einheit Viernheim hat ihr Jahresprogramm 2019 vorgestellt. Der Vorstand um Rainer Brechtel und Wolfgang Haas hat zahlreiche Veranstaltungen, Auftritte und Termine festgelegt.

Höhepunkte des Vereinsjahrs sind zwei Konzerte. Am Sonntag, 17. März, wirkt die Sänger-Einheit beim Benefizkonzert zum 25-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Viernheim und Silly mit. Um 17 Uhr konzertieren in der Hildegardkirche verschiedene Musikgruppen und Chöre aus Viernheim, jeder bringt sich mit drei Stücken ein. „Wir werden dazu etwas Schönes aussuchen“, sagte Dirigent Meinhard Wind. Er hat sich noch nicht festgelegt, was gesungen wird.

Am Sonntag, 5. Mai, findet ein Konzert in der Mehrzweckhalle der Goetheschule statt, an dem neben der Sänger-Einheit auch der Chor „Voice Art“ aus dem Gorxheimertal sowie Instrumentalisten aus dem Orchester des Nationaltheaters Mannheim mitwirken. „Es wird ein kleines, aber feines Konzert“, verspricht Rainer Brechtel. Das musikalische Programm wird gemischt sein. „Es gibt traditionellen Chorgesang und eher moderne Fassungen“, verrät Meinhard Wind, der beide Chöre leitet. An dem passenden Titel feilen die Sänger noch. Auf eines haben sie sich schon festgelegt: Das Konzert wird als Projekt ausgeschrieben. Wer Lust hat, nur für diesen Auftritt bei der Einheit mitzusingen, ist herzlich eingeladen.

Tanz in den Mai

Der erste fixe Termin des Jahres ist am Sonntag, 27. Januar. Im Gottesdienst um 10.15 Uhr in der Apostelkirche gedenkt die Einheit ihrer verstorbenen Mitglieder. Im März, vermutlich an einem Montag, wird die Generalversammlung mit Neuwahlen durchgeführt. Nach dem Benefizkonzert können sich die langjährigen Mitglieder am 24. März bei der Jubilarenehrung des Kreises Bergstraße feiern lassen.

Einen „Riesen-Zulauf“, wie in den vergangenen Jahren, erhoffen sich die Sänger beim „Tanz in den Mai“ am 30. April, der wieder als Kooperationsveranstaltung mit dem Kerweverein und den Großen Drei auf dem Gelände der Einheit durchgeführt wird. Zwischen den Auftritten beim Vatertagsfest des MGV Liederkranz (30. Mai) und dem Gartenfest des MGV 1846 (2. August) liegen zwei Traditionsveranstaltungen der Sänger-Einheit. 1977 fuhren die damaligen Jungsänger zum ersten Mal ins Zeltlager, 42 Jahre später geht es erneut auf den Zeltplatz nach Elmstein (20. Bis 23. Juni). Am 7. Juli steigt das große Sommerfest der Sänger-Einheit auf dem Vereinsgelände am Lampertheimer Weg.

Im November findet dann das traditionelle Skat-Turnier statt. Im Dezember singt die Sänger-Einheit während eines Gottesdienstes, voraussichtlich in der Apostelkirche. Patienten und Mitarbeiter des St.-Josef-Krankenhauses dürfen sich ebenso wieder auf ein Adventskonzert freuen. Jahresabschluss ist die Weihnachtsfeier im Bürgerhaus, das Dankeschön an die ganze Vereinsfamilie. su

