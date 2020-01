Neue Sänger willkommen

Viernheim.Die Chöre der evangelischen Kirchengemeinden unter der Leitung von Kantor Martin Stein beginnen in den kommenden Tagen mit ihren Proben. Am Mittwoch, 15. Januar, ist um 20 Uhr die erste Probe der evangelischen Kantorei im neuen Jahr in der Friedenskirche (Konrad-Adenauer-Allee 16). Auf dem Programm steht Chormusik der Romantik für ein Chor-Orchesterkonzert am 10. Mai in der Auferstehungskirche.

In zwei Proben am Mittwoch, 29. Januar, 20 Uhr in der Friedenskirche und Samstag, 1. Februar, 14.30 Uhr in der Auferstehungskirche wird außerdem unter anderem die Bachkantate „Der Herr ist mein getreuer Hirt“ zusammen mit Solisten und Orchester erarbeitet. Das Erlernte fließt ein in einen festlichen Kantatengottesdienst am Sonntag, 2. Februar, 10 Uhr in der Auferstehungskirche. Anmeldung für die Probe bei Kantor Martin Stein, Telefon 06204/98 02 43 4 oder per E-Mail an kantormartinstein@gmx.de.

Spatzenchor, Kinderchor und ein Orchester präsentieren am 21. und 22. März das Musical „Israel in Ägypten“ von Thomas Riegler in der Auferstehungskirche. Sabine Lorenz ist für die Regie verantwortlich. Die Proben des Spatzenchores sind mittwochs von 15.30 bis 16.15 Uhr (für Kinder ab fünf Jahren) die des Kinderchors von 16.15 bis 17.15 Uhr, jeweils im Gemeindezentrum in der Saarlandstraße 12.

Der Gospelchor trifft sich ab 18. Januar in der Regel vierzehntägig samstags um 11 Uhr in der Friedenskirche. Die zweite Probe ist aber schon am Freitag, 24. Januar um 19.30 Uhr in der Friedenskirche. Sänger aller Stimmlagen sind willkommen. red

