Viernheim.„Immer weniger Menschen in unserer Gesellschaft sind bereit, ihre Freizeit für andere zu opfern und sich in verantwortliche Positionen eines Vereins wählen zu lassen“, hat Gerhard Venske mehrfach feststellen müssen. „Damit der Handball-Förderverein handlungsfähig bleibt und nicht irgendwann Personen zu einem Ehrenamt überreden muss, nur weil diese Posten in der Satzung festgeschrieben sind, möchten wir unsere Satzung anpassen“, erklärte der Vorsitzende.

Die Mitglieder haben die neuformulierte Satzung im Vorfeld durchschauen können. Wichtigste Punkte sind die Verschlankung des geschäftsführenden Vorstands auf nur noch vier Personen sowie ein Passus zur persönlichen Haftung. Die Mitglieder konnten der Ausarbeitung zustimmen und verabschiedeten die neue Satzung. Wahlleiter Peter Hoffmann lobte den Schritt, die Satzung zu ändern. „Der Handball-Förderverein bleibt damit zeitgemäß in Zeiten, in denen das Ehrenamt immer weniger und die Verantwortung immer mehr wird.“ So konnte er auch gleich den neuen Vorstand nach der gerade verabschiedeten Satzung wählen. Einstimmig schenkten die Mitglieder Gerhard Venske erneut das Vertrauen. Stellvertreter bleibt Peter Köhler. Pia Koob wurde ebenso im Amt bestätigt wie Schriftführer Tobias Kuder. Als Beisitzer gehören Andreas Wohland und Werner Kaltschmitt dem Vorstand an.

Termine und Aktionen Beim verkaufsoffenen Sonntag, 22. April, ist der Handball-Förderverein mit einem Info-Stand in der Innenstadt vertreten. Am 1. Mai ist eine Radtour zum Reisighof nach Großsachsen geplant. Am 25. und 26. Mai findet die Musical-Night der Handballer statt. Der Besuch der Erpolzheimer Weinkerwe ist im August vorgesehen. Außerdem bereitet der Verein die Mannschaftsvorstellung, ein Schlachtfest sowie die Aktion „Handballspielfeld 2018“ vor. su

Das neue Team wird weiterhin die wichtigste Aufgabe des Vereins vorantreiben – die Handballabteilung des TSV Amicitia vor allem finanziell zu unterstützen. Dank der Mitgliedsbeiträge, der Zuwendungen von Sponsoren und der Einnahmen aus Sonderaktionen könne der Förderverein die „finanziellen Rahmenbedingungen der Handballabteilung des TSV Amicitia verbessern“, betonte Venske in seinem Tätigkeitsbericht. Zu den Aktionen des Fördervereins gehören das so genannte „Handballspielfeld“, das mit einer Preisverlosung verbunden ist.