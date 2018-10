Neue Stimmen fügen sich harmonisch ein

Viernheim.„Damit haben wir nicht gerechnet“: Sylvia Thoms und die Sängerinnen des Frauenchors sind überwältigt vom Andrang. Zur ersten Probe des Projektchors kommen 43 interessierte Frauen, die mitsingen wollen. Am 16. Juni 2019 tritt der Frauenchor mit Pop-, Schlager- und Musical-Melodien im Vogelpark auf. Extra für dieses Konzert haben die Sängerinnen einen Projektchor angeboten. Alle Frauen, die Chorgesang ausprobieren möchten, ob Alt oder Jung, ob mit Chorerfahrung oder ohne, sind dazu eingeladen.

„Von der absoluten Anfängerin bis zu erfahrenen Chorsängern war auch alles vertreten“, freut sich Sylvia Thoms über die Resonanz auf die erste Probe. Der Projektchor ist eingebunden in den regulären Singstundenbetrieb. Einmal im Monat kommen die neuen Sängerinnen, und es wird ausschließlich das Programm für das Konzert geprobt. Bei 43 Frauenchor-Neulingen in der ersten Probe reichen die Stühle im Pfarr- und Jugendheim fast nicht aus, am Ende haben die Sängerinnen aber alle ihren Platz gefunden.

Ob alle richtig sitzen, prüft Chorleiter Hans-Kaspar Scharf beim Einsingen: Mit einfachen Übungen testen die Sängerinnen, ob sie „in der richtigen Stimme“ sitzen oder doch von Sopran zum Alt oder umgekehrt wechseln sollen. Das Stimmniveau ist schnell ermittelt, so dass es direkt ans Singen geht.

Der Dirigent hat zwei Stücke ausgesucht: Mit Max Giesingers „80 Millionen“ ist es ein aktueller Popsong, an den sich die Frauen wagen. Das Arrangement wird erst einstimmig gesungen und geht dann ins Vierstimmige über. Da waren nicht nur die Neulinge, sondern auch die arrivierten Sängerinnen begeistert, wie harmonisch der Gesang von über 70 Frauen klingt. Eine halbe Stunde später verteilt Scharf die Notenblätter zu „I Feel Pretty“ aus der „West Side Story“. Beide Lieder werden im kommenden Juni auch zu hören sein. „Der Projektchor wird dabei im Hauptteil auftreten“, verrät Sylvia Thoms schon vorab. Frauen, die Interesse haben, dürfen sich dem Projektchor gern noch anschließen. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.10.2018