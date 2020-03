Neue Strahler senken Energieverbrauch

Viernheim.Die Waldsporthalle steht den Schulen und Vereinen wieder zur Verfügung. Am Wochenende nutzten die Basketballer die sanierte Halle schon für den Spielbetrieb. Seit Montag ist wieder regulärer Unterricht und Trainingsbetrieb möglich.

Seit Weihnachten war die Sporthalle für die Erneuerung der Beleuchtung geschlossen. 60 alte Lampen, die seit dem Bau der Halle vor rund 40 Jahren im Dienst waren, wurden demontiert und durch neue LED-Strahler ersetzt. Die Leuchten sind zwar deutlich leichter, dennoch wurden auch die Aufhängungen und die Verkabelung neu installiert.

Die Sanierung der Beleuchtung ist im Zeit- und Kostenrahmen geblieben. Für die gesamte Maßnahme, mit allen notwendigen und erforderlichen Nebenarbeiten, wurden knapp 124 000 Euro investiert. Das Umweltministerium des Landes Hessen hat im Rahmen einer Förderung als Klimaschutzmaßnahme Kosten in Höhe von 45 500 Euro übernommen.

Die moderne Beleuchtung kommt den Hallennutzern zugute. Bei Spielen und Turnieren ist es möglich, die Halle doppelt so hell zu beleuchten, wie es mit der alten Beleuchtungsanlage möglich war. „Für die unterschiedlichen Nutzungsanforderungen stehen drei Helligkeitsstufen zur Verfügung“, erklärt Brundtlandbeauftragter Philipp Granzow. Somit brennen die Leuchten auch nicht rund um die Uhr mit voller Leistung.

Automatische Dimmung

Für Schulsport und Trainingsbetrieb ist eine reduzierte Beleuchtung hinterlegt. Das Licht ist an den Belegungsplan der Halle gekoppelt, nur die genutzten Flächen werden automatisch beleuchtet. Sollte das Tageslicht ausreichen, dimmen sich die Leuchten selbstständig. Im Wettkampfbetrieb bleibt die Lichtstärke aber konstant und verändert sich nicht. „Von der Sanierung der Beleuchtung profitieren nicht nur die Sportler, sondern auch der Klimaschutz und der Steuerzahler“, sagt Granzow. Über ihre Nutzungsdauer würden die Leuchten – gegenüber den bisherigen Lampen – rund 345 000 Euro an Stromkosten einsparen. Durch die hohe Effizienz der LED-Leuchten werde auch viel weniger Kohlendioxid freigesetzt. „Wollte man die vermiedene Kohlendioxidmenge in einem Buchenwald speichern, so müsste man 580 Bäume pflanzen und 80 Jahre wachsen lassen“, rechnet Brundtlandbeauftragter Granzow vor. Im Anschluss an den Beleuchtungsaustausch auf dem Spielfeld wurde auch die Tribünenbeleuchtung auf LED umgestellt.

Mit der Wiederöffnung der Waldsporthalle entspannt sich die Situation für die Hallensportler zumindest ein wenig, weil – neben der AvH-Sporthalle – eine zweite Großsporthalle für Spiel und Training genutzt werden kann. Doch das Fehlen der Rudolf-Harbig-Halle wirkt sich weiterhin auf Schul- und Vereinssport aus. Die städtische Halle an der Lorscher Straße ist seit Oktober aus Sicherheitsgründen gesperrt. Nach der Begutachtung der Schäden an der Decke – dort sind die Porenbetonplatten gerissen – ging der Stadtverwaltung vor wenigen Tagen der schriftliche Bericht des Prüfingenieurs zu.

In der kommenden Woche werden die Stadtverordneten über den Sachstand zur Rudolf-Harbig-Halle informiert. In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Dienstag, 17. März, 19 Uhr, im Ratssaal, wird Diplom-Ingenieur Peter Bläß den Bericht und die Maßnahmen erläutern, die das Büro vorschlägt. Möglich sind demnach eine Reparatur des Dachs sowie ein Rück- und Neubau des Dachs. Die Kosten beider Maßnahmen werden jeweils auf knapp zwei Millionen Euro geschätzt. Eine dritte Variante wäre der Neubau einer Sporthalle. „Dazu liegen aber noch überhaupt keine Pläne oder Kostenkalkulationen vor“, betont Erster Stadtrat Bastian Kempf. „Gemäß den Erfahrungen der Fachleute ist bei einem solchen Neubau aber mit Gesamtkosten von rund sechs Millionen zu rechnen.“

Mindestens zwei Millionen Euro

Eine Entscheidung, ob und wie saniert oder gebaut wird, treffen die Stadtverordneten in der kommenden Sitzungsrunde aber noch nicht. „Es geht immerhin um mindestens zwei Millionen Euro. Bevor die Stadtverordneten das entscheiden, sollen sie Gelegenheit haben, sich ausführlich mit der Thematik zu befassen“, sagt der Erste Stadtrat. Voraussichtlich im April steht laut Bastian Kempf dann die Entscheidung zur Rudolf-Harbig-Halle an. „Wir wollen ja auch, dass die Halle den Schulen und Sportlern so schnell wie möglich wieder zur Verfügung steht.“

