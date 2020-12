Neue Struktur, effektivere Arbeit

Viernheim.Der Afrikaverein Focus möchte die anfallenden Aufgaben in Zukunft auf mehrere Schultern verteilen. Zusammen mit dem Moderator Walter Hofmann vom Institut für angewandte Betriebspädagogik (IfaBP) untersuchten Mitglieder daher noch vor den aktuellen Einschränkungen durch die Corona-Verordnungen in einem Workshop, wie der Vorstand alternativ aufgebaut sein könnte.

„Seit 25 Jahren sind wir in der Partnerschaftsarbeit tätig und haben mittlerweile eine enorme fachliche Qualität und Professionalität entwickelt bei einer Vielzahl von Entwicklungsprojekten.“ „Ich bin in einem Alter, bei dem ich an das Ende meiner Vorstandstätigkeiten denken muss. Ein Generationenwechsel ist angesagt.“ „Man braucht viel Zeit, bis man einen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten bei Focus bekommt.“ Solche Aussagen beschreiben das Spannungsfeld, in dem sich der Vorstand derzeit befindet. Das altersbedingte Ausscheiden einiger Vorstandsmitglieder in den nächsten Jahren erfordert die „Übergabe des Staffelholzes“ an jüngere Kräfte.

Motivation der Teilnehmer erfragt

Regelmäßig, meist im einjährigen Turnus, trifft sich das Führungsgremium, um in einem ganztägigen Workshop ein wichtiges Thema umfassend zu beleuchten und konkrete Lösungsschritte zu erarbeiten. Bei der aktuellen Diskussion über die Zukunft von Focus wurde in der ersten Phase die Motivation der Teilnehmer für die Vereinsarbeit erfragt. Die stets abenteuerlichen Erlebnisse bei Begegnungsreisen spielten dabei eine genauso wichtige Rolle wie die Chance, sich bei der Planung und Umsetzung von Projekten aktiv einzubringen und die Entwicklungen unmittelbar mitzugestalten. Die Möglichkeit, globale Ziele gerade im „Kleinen“ voranzubringen und dabei mit den Menschen, mit denen man in Afrika zusammenarbeitet, freundschaftliche Kontakte zu pflegen, wurde als Sinn erfüllende und befriedigende Aufgabe beschrieben. Trotz einiger Schwierigkeiten und Durststrecken wurde die Arbeit als sehr bereichernd empfunden. „Man sieht unmittelbar die Veränderungen, an denen man mitgearbeitet hat, um die Welt ein bisschen besser zu machen“, so ein Teilnehmer. Dabei hat der Verein im Lauf der Jahre sein Selbstverständnis grundlegend gewandelt. „Wir fühlen uns nicht mehr als mildtätige Helfer, sondern als Begleiter und Motivatoren, die die Menschen in Afrika mit ihren Problemen und dem Lebensumfeld ernst nehmen. Große und kleine Projekte werden mit den Verantwortlichen vor Ort gemeinsam entwickelt, geplant und umgesetzt. Wir nehmen mit und lassen uns mitnehmen, so hat sich eine fruchtbare Synergie entwickelt“, sagt Vorstandsmitglied Bernhard Finkbeiner.

Konkrete Ideen entwickelt

Nun steht der Verein Focus vor der großen Zukunftsaufgabe, zusammen mit den Institutionen in Silly und Viernheim dafür zu sorgen, dass das Niveau der Entwicklung erhalten bleibt. Beim Workshop hat man sich zu der großen Verantwortung bei künftigen Akteuren des Vereins Gedanken gemacht und konkrete Ideen entwickelt, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Auch die gravierende Umgestaltung der Vorstandspositionen als Teamlösung wurde ausgiebig diskutiert. Geplant ist eine völlig neue Struktur. In Zukunft sollen bei den Mitgliederversammlungen zwar die Personen des Vorstands gewählt, aber noch nicht die einzelnen Rollen zugeordnet werden. Bei der ersten Sitzung legt das neugewählte Vorstandsteam die Aufgabenverteilung fest, wie Vertretung nach außen, Finanzen oder Projektarbeit. Rollen und Aufgaben können so auch auf mehrere Schultern verteilt werden.

Die Aufgaben können nach Neigungen und Fähigkeiten der Beteiligten wahrgenommen werden. Dabei ist ein Reinschnuppern möglich, ohne gleich die Belastung einer umfangreichen Vorstandstätigkeit übernehmen zu müssen. Besonders stolz ist der Vorstand, dass durch den ehrenamtlichen Einsatz 99 Prozent der Spendengelder direkt den Projekten zugute kommen.

