Neue Struktur für Pfarreien gesucht

Viernheim.Vier Kirchen, zwei Pfarreien, ein Pfarrer: Das ist die aktuelle Situation der katholischen Kirche in Viernheim. Pfarrer Ronald Givens trägt gemeinsam mit den Gemeindereferenten und engagierten Gemeindemitgliedern die Verantwortung für die Pfarreien Johannes XXIII. und St. Hildegard-St. Michael. Gottesdienste und Veranstaltungen zu koordinieren ist eine Aufgabe, die durch die Corona-Pandemie nicht einfacher geworden ist. Im Frühjahr konnten schon rund um Ostern keine Gottesdienste gefeiert werden, zuletzt wurden auch die Weihnachtsgottesdienste abgesagt.

Wie die katholische Kirche in Viernheim künftig strukturiert sein wird, entscheidet sich im Rahmen des vom Bistum Mainz angestoßenen Pastoralen Wegs. Voraussichtlich am 4. Februar treffen sich auf einer außerordentlichen Versammlung in Bürstadt die Hauptamtlichen der Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen sowie die Vertreter der Gremien aus dem Dekanat Bergstraße West, um einen entsprechenden Vorschlag zu formulieren. „In der ersten Phase des Pastoralen Wegs bis November 2021 soll jedes Dekanat dem Bischof ein pastorales und strukturelles Konzept als Vorschlag vorlegen, das schrittweise bis 2030 umgesetzt werden soll“, erklärt Engelbert Renner. Der Dekanatsreferent und Dekan Peter Kern aus Bürstadt begleiten den Pastoralen Weg im Dekanat Bergstraße West. Dazu gehören neben den Viernheimer Pfarreien auch die Pfarrgruppe Lampertheim mit Mariä Verkündigung, St. Andreas und Herz Jesu, St. Michael und St. Peter in Bürstadt, die Pfarrgruppe Bobstadt/Hofheim und die Pfarrgruppe Biblis/Groß-Rohrheim/Wattenheim. „Die Vorgabe des Bistums lautet, aus den fünf Pfarrgruppen zwei Pfarreien zu bilden“, erklärt Renner, wobei in gut begründeten Ausnahmefällen auch davon abgewichen werden kann. Daneben gibt das Bistum vor, dass die zukünftigen Pfarreien als ein Netzwerk von teilweise selbstständigen Kirchorten zu verstehen sind.

Auf den Prüfstand stehen unter anderem die Immobilien – klar ist, dass nicht jede Kirche und jedes Gemeindehaus weiter betrieben und unterhalten werden kann. In Viernheim gab es zuletzt die Überlegung, in der Marienkirche eine Kindertagesstätte unterzubringen – diese Planung ruht vorerst, weil das Stadtparlament noch keine Entscheidung für eine weitere Tagesstätte getroffen hat. Nach den bisherigen Vorbereitungstreffen stehen für eine künftige Pfarreistruktur drei denkbare Modelle zur Abstimmung. Von der Vorgabe des Bistums abweichen würde die erste Variante, die das Dekanat in drei Pfarreien aufteilen würde – Lampertheim mit Hüttenfeld und Hofheim, Bürstadt mit Bobstadt, Biblis, Groß-Rohrheim, Wattenheim und Nordheim sowie Viernheim. Auch die Version, das ganze bisherige Gebiet des Dekanates zu einer einzigen Pfarrei zusammenzufassen, würde nicht der Vorgabe entsprechen.

Sinnvolle Variante

„Bei der Zwei-Pfarreien-Lösung hat sich nur eine Variante als sinnvoll erwiesen“, erklärt Renner. Viernheim habe im Vergleich zu den anderen Städten des Dekanats aufgrund seiner geographischen und soziokulturellen Beschaffenheit eine gewisse Sonderstellung. Demnach würde Viernheim eine eigenständige Pfarrei sein, während sich die zweite „Pfarrei Ried“ aus den Kommunen Lampertheim, Bürstadt, Biblis und deren Ortsteilen sowie Groß-Rohrheim zusammensetzen würde. Die drei Varianten werden seit November in den Pfarreien beraten. Dabei sollen auch Gemeindemitglieder miteinbezogen werden. Das war aber bisher wegen der Corona-Einschränkungen schwierig. Zum Beispiel waren nach den Gottesdiensten geplante Dialoge nicht möglich. Die Räte sollen bis Ende Januar die Meinung möglichst vieler Gruppierungen vor Ort einholen.

Grundlage für Vorbereitungstreffen mit Marie-Christin Böhm und Wolfgang Fritzen von der Koordinationsstelle des Bistums für den Pastoralen Weg war die Untersuchung „50 Blickwinkel auf das Dekanat“. Beteiligt waren alle Hauptamtlichen der Gemeinden, die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden sowie alle Hauptamtlichen aus den Bereichen Schule, Jugendarbeit, Erwachsenenbildung, Familienbildungswerk, Caritas, Betriebsseelsorge und Dekanat.

