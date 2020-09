Neue Trainerin

Viernheim.Die Kindersportschule des TV 1893 hat ihr Trainerpersonal erweitert. Tatjana Gabriel ist seit Anfang September als neue Leiterin für die Kurse von Windel KiSS bis A3 eingesetzt. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Zudem wird auch dieses Jahr mit Zion Haas wieder ein FSJler das Team erweitern. Der 18-jährige Viernheimer, der selbst Mitglied im Turnverein ist, freut sich nach eigener Aussage auf die Aufgabe in der KiSS. Somit konnte die Kindersportschule zwei neue Hilfskräfte für den Sportunterricht gewinnen, die mit vollem Tatendrang nach der Corona-Pause die Kinder in ihren motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterbringen wollen. Ab sofort läuft der KiSS-Unterricht – bis auf die Kooperationen mit Kitas und Schulen – wieder an.

Bei Fragen können Interessierte per E-Mail an kiss@tvviernheim.de oder telefonisch unter 06204/30 552 69 melden. Informationen gibt es auf der Homepage unter tvviernheim.de und auf Facebook @kissviernheim. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 08.09.2020