Neuer Kurs für Babymassage

Viernheim.Am Montag, 7. September, startet um 12 Uhr ein neuer Babymassagekurs im Familienbildungswerk. In diesem Kurs lernen Eltern, wie sie das Urbedürfnis ihres Säuglings nach Wärme, Zärtlichkeit und Berührung stillen können. Mit sanften Händen wird das Kind dabei gestreichelt und massiert, es entspannt sich, fühlt sich wohl und geborgen. Diese Kunst der indischen Babymassage nach F. Leboyer und andere Massageformen können hilfreich bei Blähungen, Schlafproblemen sowie kleinen Wehwehchen sein – oder dienen einfach nur als Streicheleinheit für Körper und Seele. Der Kurs dauert jeweils eine Stunde, findet viermal statt und wird geleitet von Hebamme Nicole Hofmann. Die Kursgebühr beträgt 26 Euro. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk unter der Telefonnummer 06204/929620 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. Anmeldungen sind auch über die Homepage www.familienbildungswerk.de möglich. su

© Südhessen Morgen, Montag, 20.07.2020