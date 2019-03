Neuer Kurs im Walking beginnt

Viernheim.Walking ist schnelles und ausdauerndes Gehen. Durch die hohe Schrittzahl in Verbindung mit der richtigen Technik, werden Muskulatur, Herz und Kreislauf trainiert. Kräftigungs- und Dehnungsübungen ergänzen das Walken zu einem ausgezeichneten Ganzkörpertraining. Eine Teilnahme ist unabhängig von Alter und Trainingszustand möglich. Wetterfeste Kleidung ist mitzubringen. Wer Walking-Stöcke besitzt, kann in Nordic Walking unterwiesen werden.

Der Kurs startet am Dienstag, 26. März, am Parkplatz Waldsporthalle, Einsteinstraße 15. Er findet an zwölf Tagen jeweils von 18 bis 19.30 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 67 Euro, die Leitung hat Ulrike Ullrich. Anmeldungen nimmt die VHS-Geschäftsstelle im Bürgerhaus (Kreuzstraße 2-4), online unter www.vhs.viernheim.de oder unter Telefon 06204/98 84 02 an. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.03.2019