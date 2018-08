Neuer Lebensabschnitt beginnt

Anzeige

Viernheim.Pfarrerin Irene Dannemann ist am Sonntag offiziell in ihr Amt als Pfarrerin des Friedensbezirks in der evangelischen Christuskirchengemeinde eingeführt worden. Vor Dekan Arno Kreh und der Gemeinde bekräftigte sie ihre Bereitschaft, den Dienst zu übernehmen: „Ja, mit Gottes Hilfe.“

Die neue Pfarrerin trat zum 1. August den Dienst an ihrer neuen Wirkungsstätte an und feierte in der vergangenen Woche ihren ersten Gottesdienst (wir berichteten). Zur feierlichen Ernennung durch den Leiter des Dekanats Bergstraße waren auch Wegbegleiter von Pfarrerin Dannemann gekommen. Zusammen mit Dekan Arno Kreh und Maik Lautersbach vom Kirchenvorstand segneten Pfarrerin Barbara Görich-Reinel und Pfarrer Hans-Georg Berg die neue Pfarrerin am Beginn ihres neuen Berufs- und Lebensabschnitts.

Dekan Arno Kreh erinnerte im Sonntagsgottesdienst daran, dass in der Viernheimer Christuskirchengemeinde zuletzt eine hohe Kontinuität geherrscht habe. Pfarrer Klaus Traxler sei schon viele Jahre in Viernheim, Pfarrerin Beate Schwenk war bis zu ihrem Weggang ebenfalls sehr lange im Dienst. „Es ist für die Gemeinde etwas Neues, dass jetzt eine neue Pfarrerin kommt.“ Von der Gemeinde erhofft sich der Dekan daher, die neue Pfarrerin gut zu empfangen. Und Irene Dannemann wünscht er, dass ihr Wirken in Viernheim den Glauben der Menschen stärke. su