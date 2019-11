Neuer Lesestoff erfreut junge Goetheschüler

Viernheim.„Mama Mu“ lesen die Erstklässler ganz begeistert einen Buchtitel vor. Staunend stehen sie vor dem großen Koffer, der vollgepackt ist mit tollen Büchern. „Die schenken wir euch“, sagt Alexandra Esslinger und ergänzt schnell: „Wir schenken sie der Goetheschule.“ Die Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ hat sich wieder an der Aktion „Lesekoffer“ beteiligt und stiftet der Grundschule mehr als 120 neue Lektüren. Der „Lesekoffer“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Verlage Ravensburger und Oetinger zur Leseförderung – aber nicht allein daheim im Kinderzimmer. Lesen in der Schulklasse soll ein gemeinsames Erlebnis werden. Dazu kooperieren die Verlage mit den Buchhandlungen vor Ort. „Schwarz auf Weiß“ unterstützt seit mehreren Jahren die Viernheimer Schulen mit einem Lesekoffer. Diesmal sind es sogar zwei Koffer, voll mit Lesestoff für die erste und zweite Klasse. Stellvertretend für die Schule ist Lehrerin Ingrid Kretschmann mit ihrer ersten Klasse in die Buchhandlung gekommen, wo die Schüler die Bücher in Empfang nehmen. Es sind große und kleine Bücher dabei, dicke Wälzer und dünne Hefte. Für die Erstklässler gibt es zahlreiche Bücher der Lesestufe eins, aber auch Sachbücher aus der Wieso-Weshalb-Warum-Reihe. Bei den Zweitklässlern finden sich Geschichten der „Olchis“, aber auch Lexika, Atlas oder Witzebücher dürfen nicht fehlen. su (Bild: usler)

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.11.2019