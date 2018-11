Neuer Pfarrer im Ehrenamt

Viernheim.Thomas Graschtat wird an diesem Sonntag für vier Jahre zum Pfarrer im Ehrenamt ordiniert. Der 53 Jahre alte Theologe lehrt seit 2010 an der Albertus-Magnus-Schule und wird nun die Auferstehungsgemeinde mit drei Gottesdiensten pro Jahr unterstützen.

Graschtat, der das Studium seinerzeit in Heidelberg absolvierte, möchte wichtige Ideen und Impulse seiner Arbeit als Religionslehrer gerne auch an die Gemeindemitglieder in Viernheim weitergeben. Der technikaffine Lehrer vermittelt Teile seines Unterrichtsstoffes ganz zeitgemäß über einen eigenen Videokanal auf der Online-Plattform Youtube namens Ev. Religion Lernvideos.

Der Festgottesdienst zu Graschtats Ordination beginnt am Sonntag, 11. November, um 9.30 Uhr in der Auferstehungskirche im Berliner Ring 74 und wird von Pröpstin Karin Held und Dekan Arno Kreh geleitet. Im Anschluss an den Gottesdienst ist für die Besucher ein Sektempfang geplant und es gibt die Gelegenheit zu Grußworten. gna (Bild: Graschtat)

© Südhessen Morgen, Samstag, 10.11.2018