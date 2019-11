Neuer Spendenrekord

Viernheim.Nach der neunten Auflage des After-Work-Unternehmertreffens kann die Initiative „Wir Unternehmen für Viernheim“ (WUfV) einen neuen Spendenrekord vermelden. Bei der Veranstaltung im Lagerhaus in der Heidelberger Straße kam, auch durch die Hilfe einiger Sponsoren, die stolze Summe von 6400 Euro zusammen. Nun wurde das Geld an die Verantwortlichen des Hospizes Schwester Paterna übergeben.

„Das ist ein toller Betrag, für den wir unendlich dankbar sind. Es hat uns sehr gefreut, dass die Wahl diesmal auf das Hospiz gefallen ist. Den Veranstaltern und Spendern gilt ein großes Lob, zumal wir an diesem Tag unsere Einrichtung auch noch in direkten Gesprächen vorstellen konnten“, sagte Hospiz-Leiterin Heike Heidelberger bei der Spendenübergabe. Iris Weber von der Lagerhaus-Geschäftsleitung denkt gern an den Abend zurück. „Ich hätte nie gedacht, dass gut 200 Gäste der Einladung folgen werden. So voll war es bei uns zuvor noch nie gewesen. Durch die Unterstützung von vielen Helfern konnte die Herausforderung aber bewältigt werden.“ Weber gehört der Unternehmer-Initiative seit gut einem Jahr an und möchte auch in Zukunft bei WUfV aktiv mitwirken. Unter dem Motto „Design trifft Digitalisierung“ ging es bei der Veranstaltung darum, sich Gedanken über die künftige Ausrichtung von Betrieben und Büros zu machen. Die Ausstattung spielte dabei ebenso eine Rolle wie die Nutzung moderner Medien. Das kam bei vielen Gästen gut an. Genauso wie der Auftritt von Sängerin Susan Horn, die mit Liedern der Mannheimer Musiklegende Joy Fleming begeisterte.

„Wir haben ein neues Rekordergebnis erzielt, wofür ich mich bei allen Beteiligten bedanken möchte. Im Nachhinein gab es viel Lob von allen Seiten, was uns natürlich für die Zukunft animiert“, zog auch WUfV-Sprecher Wolfgang Hofmann ein positives Fazit. Schon jetzt haben die Planungen für das kommende Treffen begonnen, für die Feier ihres zehnjährigen Bestehens sucht die Initiative wieder nach einem außergewöhnlichen Veranstaltungsort. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.11.2019