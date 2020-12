Neuer Termin noch unklar

Viernheim.Das 30. Albert-Schweitzer-Turnier (AST), das vom 3. bis zum 10. April in Mannheim und Viernheim geplant war, wird wegen der Corona-Pandemie erneut verschoben. Das teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB)mit. Der neue Termin für das internationale U-18-Turnier, das normalerweise alle zwei Jahre stattfindet, steht noch nicht fest.

„Auch wenn sich die Entscheidung aufgrund der aktuellen Pandemie-Entwicklung immer mehr abzeichnete, ist die Enttäuschung bei allen Beteiligten, vor allem bei der Basketball-Abteilung des TSV/Amicitia Viernheim, natürlich groß“, erklärte Bürgermeister Matthias Baaß in einer Pressemitteilung. Die Stadt stehe jedoch voll hinter der Entscheidung des DBB. Dieser reagiert unter anderem darauf, dass der notwendige internationale Reiseverkehr auf absehbare Zeit nicht möglich ist. „Unsere Prämisse bleibt, dass nichts anderes als die Gesundheit und der Schutz der Bürgerinnen und Bürger und in diesem Fall natürlich auch der Spieler und Betreuer aus der ganzen Welt an erster Stelle stehen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine entscheidende Verbesserung der Lage nicht absehbar, daher mussten wir schweren Herzens so entscheiden“, so DBB-Präsident Ingo Weiss. Der neue Termin soll mit allen Beteiligten in Ruhe beraten und zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, erklärte Stefan Raid, DBB-Vizepräsident für Jugend und Schule. red

