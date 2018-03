Anzeige

Viernheim.Grandioser Einstand für Mirco Ritter als Cheftrainer der Handballer: Der TSV Amicitia Viernheim gewann sein Heimspiel gegen den TSV Blaustein mit 37:31 und hat im Kampf um den Klassenerhalt weiterhin gute Karten. Denn in der Oberligatabelle liegen die Vereine eng beieinander – den Achten und den 14. trennen nur zwei Zähler. Jeder Sieg ist daher wichtig und kann Verbesserungen in der Platzierung bringen – und doppelt fällt der Erfolg ins Gewicht, wenn er gegen einen direkten Konkurrenten gelingt.

Das müssen sich die Spieler des TSV Amicitia bewusstgemacht haben, denn in der Viernheimer Mannschaft war von Beginn an die Entschlossenheit zu spüren, die Punkte in der Rudolf-Harbig-Halle zu behalten. Das Team legte furios los und hatte schnell ein 3:0 herausgearbeitet. Das hohe Tempo hielt an, beide Mannschaften spielten ihre Angriffe schnell zu Ende.

Mit Führung in die Pause

Blaustein schloss dabei noch schneller ab – und weil der TSV Amicitia einige Würfe abblocken konnte, ergaben sich viele Chancen durch Tempogegenstöße. Vor allem Philipp Gunst nutzte diese freien Möglichkeiten und sorgte für eine 11:6-Führung nach zehn Minuten und das 17:11 nach 20 Minuten. Weil beide Abwehrreihen nicht so sattelfest waren wie die Offensive treffsicher, fielen weiterhin viele Tore in der ersten Hälfte – über ein 21:14 nahm Viernheim eine 22:17-Führung mit in die Pause.